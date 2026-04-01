Era un traslado desde el aeropuerto: tres funcionarios de la PDI y un detenido resultan lesionados en accidente de tránsito

En la avenida Armando Cortínez al sur, a la altura del enlace con la autopista Costanera Norte, se registró el accidente de un vehículo de la Policía de Investigaciones (PDI) que terminó con tres funcionarios y un detenido lesionado.

Según informó preliminarmente el teniente Manuel Narváez Alarcón, oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Occidente, el hecho fue alertado por automovilistas que transitaban por el lugar y prestan los primeros auxilios a los afectados; posteriormente, llegan funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para ayudar a los heridos.

“A raíz de la energía del accidente de tránsito tuvimos una funcionaria de la Policía de Investigaciones que es la que resultó con mayores lesiones . (...) La conductora que sale eyectada desde la cabina. Tuvimos también un funcionario de la Policía de Investigaciones que tuvo que realizar las maniobras de extricación para poder sacarlo de la cabina por su grado de deformidad y un tercer funcionario de la policía que pudo salir lesionado, pero que pudo salir por sus propios medios”, relató el personal uniformado.

Asimismo, el teniente Narváez confirmó que había una cuarta persona; se trataba de un detenido que quedó con lesiones leves y que era trasladado desde el aeropuerto de Santiago.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las diligencias por orden del Ministerio Público.