Fiscalía defiende prisión preventiva de Ángela Vivanco: “Aquí no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad”

Este miércoles se realizaron los alegatos por el recurso de amparo presentado por la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien se encuentra en prisión preventiva tras su formalización en la denominada trama bielorrusa.

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, se refirió al respecto señalando que “los argumentos que el Ministerio Público el día de hoy dio en el máximo tribunal de la República son los sendos y mismos argumentos robustos que tanto el Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado con creces”.

“Lo que lisa y llanamente el día de hoy se va a discutir es que si estaba en los casos y formas determinados por la ley dispuesta la prisión preventiva y eso es lo que se ha dicho, un tribunal ordenado por ley, en los casos y formas determinados por la misma ley y que en definitiva aquí no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad”, agregó.

El fiscal además expresó que “tal como señalamos, esta causa en querellas de capítulo, en revisión de prisiones preventivas y en amparo, al menos ha sido vista seis veces por tribunales de la justicia. Entonces acá los argumentos son sendos”.

Es así como el fiscal apuntó que “yo creo que cualquier otra discusión ya no debe ser en la sede constitucional sino que debe ser derechamente en un propio juicio oral”.

Respecto al estado de salud de Vivanco, Campos indicó que este fue considerado por el tribunal al momento de decretar la prisión preventiva, señalando que la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía “lo contempla expresamente, instruyendo a Gendarmería y otros organismos a velar por esas condiciones”.

Finalmente, enfatizó que esto “da cuenta de la igualdad ante la ley, porque todos somos iguales ante la ley”.