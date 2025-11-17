Elecciones 2025: Jeannette Jara agradece apoyo tras pasar a segunda vuelta y arremete contra Kast
La candidata de Unidad por Chile, agradeció a sus votantes, pero también dirigió sus palabras a las personas que no votaron ni por ella ni por José Antonio Kast: “desde mañana les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente”.
Luego, realzó las reformas y leyes que se promulgaron en su periodo como ministra del Trabajo, como el alza del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional.
En esa línea, lanzó un dardo a Kast por el vidrio antibalas y su oposición a levantar el secreto bancario, remarcando que “el que nada hace, nada teme”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.