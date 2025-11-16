Elecciones 2025: ¿Qué escenarios se abren de cara a la segunda vuelta?
Revisa en el streaming el análisis de los resultados de los comicios presidenciales y parlamentarios junto a la editora de La Tercera Domingo, Eugenia Fernández, y las conductoras de Radio Duna Mónica Pérez y Josefina Ríos. En la conversación, también, Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones, e Isabel Aninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.
