“En política no todo vale”: Ministra Steinert desmiente vínculo con abogado que defendió a narcotraficante

El abogado en cuestión es Rodrigo Irrazabal Izikson, expareja de la secretaria de Estado y padre de sus hijas, y que durante el periodo que estuvieron casados, creó la sociedad Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada.

Steinert aclaró que “el abogado con que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio“.

“Conocida esta información él me acaba de señalar que en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico”, cerró.