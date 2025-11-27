BLACK SALE $990
    Entrega de libro “Ariel es una niña” culmina en tensa discusión entre el Movilh y diputados del PSC

    Dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se presentaron el martes pasado en la Biblioteca del Congreso Nacional para ofrecer ejemplares del libro “Ariel es una niña” a distintos parlamentarios, situación que terminó en una tensa discusión con parlamentarios del Partido Social Cristiano.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según el Movilh, la diputada Sara Cocha, del Partido Social Cristiano, se negó a recibir el libro, y su compañero, Roberto Arroyo, pidió que el dirigente fuese expulsado si seguía distribuyéndolo.

    En ese momento, intervino la parlamentaria del Frente Amplio, Claudia Mix, quien se opuso a que expulsaran a los dirigentes del Movilh e increpó a Arroyo.

    Desde el partido, acusaron que desde la organización habrían sido “grosero” con la legisladora, y Arroyo explicó que el problema era el modo en cómo circulaban por el Congreso, y que nunca fue por el contenido del libro.

