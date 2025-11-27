Entrega de libro “Ariel es una niña” culmina en tensa discusión entre el Movilh y diputados del PSC
Dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se presentaron el martes pasado en la Biblioteca del Congreso Nacional para ofrecer ejemplares del libro “Ariel es una niña” a distintos parlamentarios, situación que terminó en una tensa discusión con parlamentarios del Partido Social Cristiano.
Según el Movilh, la diputada Sara Cocha, del Partido Social Cristiano, se negó a recibir el libro, y su compañero, Roberto Arroyo, pidió que el dirigente fuese expulsado si seguía distribuyéndolo.
En ese momento, intervino la parlamentaria del Frente Amplio, Claudia Mix, quien se opuso a que expulsaran a los dirigentes del Movilh e increpó a Arroyo.
Desde el partido, acusaron que desde la organización habrían sido “grosero” con la legisladora, y Arroyo explicó que el problema era el modo en cómo circulaban por el Congreso, y que nunca fue por el contenido del libro.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.