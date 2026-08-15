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    Entrevista a Rush: Lee y Lifeson recuerdan la “mágica noche” de su primer show en Chile

    Geddy Lee y Alex Lifeson, los dos integrantes de una de las bandas más inquietas de todos los tiempos, recuerdan que justo por esos días se había producido el "rescate de los mineros" y se "sentía en el ambiente" y lo recuerdan como un momento memorable. Hoy hablan con Culto de la gira que contra todo pronóstico los trajo de vuelta, de su retorno a Chile en 2027 y además de el recuerdo del fallecido baterista Neil Peart: “Sé que él nos está mirando y diciendo ‘son unos idiotas’”, dicen entre risas.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Conversaciones LTRush en ChileConcierto de Rush en Chile

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