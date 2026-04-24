Experto analiza tramitación de la megarreforma de Kast: “Es casi como una nueva Constitución”
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista político Rafael Pizarro, jefe de carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana, desmenuzó el Plan de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo ingresó a la Cámara esta semana. ¿Por qué cree que se requiere de una coordinación de las fuerzas oficialistas y cuál es su diagnóstico del poder de negociación que posee el Partido de la Gente? Revisa todos los detalles en el video.
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