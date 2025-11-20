Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
BLACK SALE $990
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
OFERTA $990
BLACK SALE $990
INGRESAR
Videos
Félix de Vicente: emprender sin pausas
Conversamos con Félix de Vicente, fundador de Kitchen Center, respecto de cómo fue la experiencia de volver a la gerencia de la empresa y del regreso de la marca Coquinaria.
Por
Paula Morales
20 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
Félix de Vicente
Coquinaria
Kitchen Center
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 14 min
Seguridad y política exterior: un vínculo necesario
hace 16 min
Convergencia
hace 18 min
¿Por un populismo de derecha?
hace 19 min
Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María
hace 23 min
Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis
hace 41 min
Tecnología toma fuerza en el Black Friday con celulares y los PC con IA
Servicios
Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular
Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?
Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile
Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez
Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa
Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”
Negocios
Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.
Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto
Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico
Tendencias
Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia
El Deportivo
Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María
Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis
Vuelco en la Primera B: le devuelven la licencia de clubes a San Marcos de Arica
Finde
Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
Cultura y entretención
Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026
Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida
Mundo
COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”
Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania
Paula
Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios
No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.