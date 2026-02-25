Fran Maira fue detenida tras atropellar a motociclista en Lo Barnechea

Un grave accidente automovilístico protagonizó la cantante y exchica reality, Fran Maira, durante la noche de este martes en la comuna de lo Barnechea. Tras lo cual quedó detenida, según información entregada por Carabineros.

Según los antecedentes preliminares, el siniestro se produjo en la intersección de avenida La Dehesa y El Roble, donde la cantante impactó a un motociclista.

Al lugar llegó personal de Carabineros, Bomberos y ambulancia para asistir al conductor de la moto que resultó gravemente herido y tuvo que ser reanimado.

El Mayor Roberto Bustos, jefe operativo nocturno de Carabineros confirmó que “producto del impacto el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un servicio asistencial, donde se encuentra grave”. Agregando que “la conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial”.

El padre de la artista, Alejandro Maira, declaró a la prensa detalles del accidente: “lo más importante es que mi hija pasó con luz verde, por lo tanto hay que revisar, hacer una investigación. Acá es un accidente, no es que haya habido la intención de atropellar a una persona”.