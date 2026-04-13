Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite? Foto referencial de archivo

A partir de este lunes se encuentra disponible el periodo de apelación a los recientes resultados del Subsidio Sectores Medios, también conocido como DS1.

Cabe recordar que la información de los beneficiarios fue publicada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el pasado 31 de marzo y corresponde al segundo llamado de 2025, que recibió postulaciones en noviembre del año pasado.

Cabe recordar que los datos de la entrega del subsidio se pueden revisar en el sitio minvu.cl, mediante Clave Única.

Se trata de un programa que se facilita a familias que no son dueñas de un inmueble y cuentan con capacidad de ahorro para adquirir una casa o departamento, sea nuevo o usado.

Apelación al DS1

Las personas que postularon al Subsidio DS1 en el segundo llamado de 2025 y no resultaron beneficiarias pueden sumarse al trámite de apelación, a través de un formulario de contacto disponible en el sitio minvu.gob.cl.

Dicha gestión se encuentra dirigida a quienes consideran que su solicitud requiere de una evaluación, por presentar errores que no son atribuibles a su responsabilidad, según detalla el organismo.

Además, el Minvu indica que el plazo para realizar este trámite es de 10 días corridos, contados desde este 13 de abril de 2026.