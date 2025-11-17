BLACK SALE $990
    Francisco Vidal aborda factor Parisi en presidenciales: “es un votante muy desideologizado”

    El exministro PPD analizó la sorpresa que dio Franco Parisi al quedar en tercer lugar en los comicios preesidenciales. También, abordó cómo debería prepararse Jeannette Jara para el balotaje.

    Por 
    Paula Morales
     
    Alonso Vatel
    Más sobre:Elecciones 2025Franco ParisiFrancisco VidalJeannette Jara

