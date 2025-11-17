Inicio
Videos
Francisco Vidal aborda factor Parisi en presidenciales: “es un votante muy desideologizado”
El exministro PPD analizó la sorpresa que dio Franco Parisi al quedar en tercer lugar en los comicios preesidenciales. También, abordó cómo debería prepararse Jeannette Jara para el balotaje.
Por
Paula Morales
y
Alonso Vatel
17 NOVIEMBRE 2025
Más sobre:
Elecciones 2025
Franco Parisi
Francisco Vidal
Jeannette Jara
Lo Último
hace 1 min
Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones
hace 7 min
Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos
hace 16 min
Codina por segunda vuelta entre Jara y Kast: “El escenario hoy día es un escenario muy distinto a la elección anterior”
hace 19 min
El dramático final de la viuda de la primera víctima fatal del desastre nuclear de Chernobyl
hace 29 min
Elecciones 2025: Senador comunista dice que hay que salir a buscar los votos de Parisi y parte de los de Matthei
hace 29 min
“Chile Vamos ha cumplido su ciclo”: el duro balance de Cristián Monckeberg (RN) tras la derrota de Matthei
Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos
Temblor hoy, lunes 17 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio
Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming
Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos
Codina por segunda vuelta entre Jara y Kast: “El escenario hoy día es un escenario muy distinto a la elección anterior”
“Chile Vamos ha cumplido su ciclo”: el duro balance de Cristián Monckeberg (RN) tras la derrota de Matthei
Dólar reacciona con una fuerte caída a las elecciones y se ubica en su nivel más bajo en más de un año
Bolsa de Santiago registra su mayor salto en siete meses y alcanza nuevos máximos históricos tras las elecciones
Resultado electoral: mercado anticipa dólar a la baja, bolsa al alza y expectativas económicas mejorando en el corto plazo
Por qué la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a pena de muerte
Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador
Cuáles son los beneficios del ajo para la salud
¿Cuántos puestos subió Garin?: así quedaron los chilenos tras la nueva actualización del ranking ATP
Ante Perú, en Sochi: el Nicolás Córdova técnico alcanzará al Nicolás Córdova futbolista en la Roja
Dos goles, pero al debe por los puntos: el renacer de Ben Brereton con la Roja tras el llamado de Nicolás Córdova
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC
Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”
El dramático final de la viuda de la primera víctima fatal del desastre nuclear de Chernobyl
Estados Unidos declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera
La fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes
Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
