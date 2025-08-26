Frente a su pequeña hija: hombre agrede a chofer de micro en Concepción
El conductor fue brutalmente agredido, luego de que se negara a que la pequeña hija del pasajero que lo golpeó se sentara en el asiento del copiloto del bus.
El incidente ocurrió en avenida Los Carrera. Inicialmente, el sujeto intentó que la niña se sentara sola en el asiento copiloto de la micro, pero debido a la negativa del chofer, le pidió a una mujer que la llevara en sus piernas.
Sin embargo, el conductor insistió en su negativa, y cuando le iba a pasar el vuelto, el pasajero se descontroló y lo golpeó.
El conductor resultó con una fractura en la nariz y presentó una querella contra el agresor.
