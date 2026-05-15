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    Desde la Redacción: las críticas de Delfino al encuentro de Kast con alcaldes opositores

    "Es decepcionante que te citen a conversar, pero que en el fondo no haya un diálogo real", sostuvo la líder comunal socialista sobre cita del Presidente José Antonio Kast con un centenar de alcaldes de oposición durante la noche del miércoles en La Moneda. La alcaldesa cuestionó que el Mandatario fuera claro "en decir que él no va a variar ni cambiar su mirada" en la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años, iniciativa que es criticada por los líderes comunales por las consecuencia que traería para el Fondo Común Municipal.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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