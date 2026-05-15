Omoda | Jaecoo potencia su portafolio en Chile con dos híbridos enchufables

Los nuevos Omoda C7 SHS-P y Jaecoo 8 SHS-P son parte de la estrategia de la marca para seguir potenciando su portafolio en Chile, dos incorporaciones para 2026 que se suman a la ya conocida del Omoda C4.

El anuncio conocido en el último Salón de Beijing marca un nuevo paso en la expansión de la oferta electrificada de la compañía en el país, ya que se trata de dos híbridos enchufables, tecnología que empieza a generar mayor interés en el país dado el alza en el precio de los combustibles.

El Omoda C7 SHS-P, un SUV del segmento C, llegará con un sistema híbrido enchufable que combina un motor 1.5 turbo de ciclo Deep Miller y sistema de combustión inteligente con una eficiencia energética cercana al 50%.

Junto a ello incluye a un propulsor eléctrico para desarrollar 272 Hp y 365 Nm de torque, con una batería de 18,3 kWh que permite hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y en torno a 1.200 kilómetros de rango total.

El Jaecoo 8 SHS-P en tanto, aterrizará como una de las propuestas más ambiciosas de la marca, con tracción AWD, transmisión 3DHT, potencia combinada cercana a 422 caballos, batería de 35 kWh, en torno a 135 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y capacidad para hasta siete pasajeros.

“En Beijing, la marca no solo anticipó tres lanzamientos relevantes para el mercado chileno, sino que además reforzó la importancia estratégica de Chile dentro de Latinoamérica con un ambicioso plan de expansión local basado en electrificación, desarrollo tecnológico, el crecimiento del portafolio a 12 modelos este 2026 y el fortalecimiento de su ecosistema que integra productos, posventa, servicios conectados y una experiencia integral de movilidad y calidad de vida”, aseguró Nicolás Pietrantoni, gerente general de Omoda | Jaecoo en Chile.