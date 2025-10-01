Fuertes ráfagas de viento derriban un árbol en Coyhaique

A través de redes sociales, vecinos compartieron registros del fenómeno, que fue descrito como un “tornado”.

De acuerdo con la actualización de la alerta preventiva por precipitaciones y vientos para la Región de Aysén -entregada por Senapred-, la intensidad del viento que se espera para este miércoles 1 y jueves 2 de octubre es de entre 60 a 90 km/hr.