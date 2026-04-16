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    El otro impacto del Mundial: la fecha de lanzamiento del álbum oficial de Norteamérica 2026

    La preventa ha generado expectativa entre los seguidores de la cita planetaria.

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    A medida que se acerca el Mundial de Norteamérica 2026, la expectativa entre los aficionados comienza a intensificarse, especialmente en el entorno digital. El lanzamiento del tradicional álbum oficial de Panini vuelve a posicionarse como uno de los primeros rituales que marcan el inicio de la conversación copera en el país.

    En redes sociales, comunidades de fanáticos, coleccionistas y distintas plataformas ya empiezan a generar contenido relacionado con el álbum, anticipando el entusiasmo que moviliza a miles de personas alrededor de una tradición que conecta generaciones.

    En el comercio electrónico, este fenómeno suele activarse incluso meses antes del torneo, cuando los aficionados comienzan a buscar información sobre el lanzamiento, los precios y los puntos de venta disponibles. En este contexto, Mercado Libre lanzó una preventa exclusiva de la mano de Panini. Desde ya proyectan un incremento notorio que lo posicionan entre lo más buscado del sitio.

    De hecho, el inicio de la preventa del álbum Panini evidenció un incremento considerable en el tráfico del sitio: las búsquedas aumentaron un 300% en comparación con el lanzamiento del álbum de la Copa América en 2024.

    El álbum está ya disponible en modalidad preventa, en un espacio exclusivo diseñado para destacar productos asociados a la pasión futbolera.

    El lanzamiento oficial del álbum está previsto para el 11 de mayo, por lo que los usuarios que lo adquieran antes de esa fecha aseguran su envío para el 12 de mayo.

    Más sobre:FútbolMundialNorteamérica 2026Álbum

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