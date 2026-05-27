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Geely y la electromovilidad
En el capítulo de hoy estaremos conversando con Sebastián Troncoso, gerente de Geely Chile, sobre la electromovilidad y lo que viene en el mundo automotriz para un planeta más sustentable.
Por
Paula Morales
27 MAYO 2026
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