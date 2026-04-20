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    Gran explosión destruye una casa en Punta Arenas y deja una persona con graves quemaduras

    El hecho ocurrió este lunes al mediodía, y según informaron medios locales, afectó a una vivienda en la calle Los Salesianos, en la población Silva Henríquez, y donde la enorme explosión destruyó casi por completo la vivienda y activó un intenso operativo de Carabineros y bomberos.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Información preliminar entregada por Carabineros, indicó que la víctima sufrió graves lesiones y debió ser atendida de urgencia por personal del SAMU, quienes tuvieron que asistirla en el lugar y brindar atención prehospitalaria, antes de trasladarla de urgencia a un centro asistencial.

    Más sobre:ExplosiónPunta ArenasExplosión de gas

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