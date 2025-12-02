Graves incidentes y enfrentamientos en desalojo de toma en Cerro 18 de Lo Barnechea

Al menos 30 familias instaladas de forma irregular deberán abandonar este martes el terreno del Cerro 18 en Lo Barnechea.

Los residentes habían sido notificados con 30 días de anticipación sobre la medida, impulsada por diversos informes que advertían la peligrosidad del sector.

Sin embargo, un grupo de 25 personas provocaron disturbios, donde derribaron una reja perimetral e hicieron correr el agua de dos piscinas forestales.

Este operativo corresponde a la primera etapa de un plan de cinco fases diseñado por la municipalidad para desalojar a las familias, donde además se incluye un subsidio de 340 mil pesos mensuales durante un año.

Tres personas fueron detenidas y hay un carabinero lesionado.