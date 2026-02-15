SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Hombre registró inusual encuentro con gato güiña en el Sur de Chile

    Las imágenes dan cuenta del momento en que un sujeto se encuentra cara a cara con el felino más pequeño de América en la comuna de Cunco.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un hombre se encuentra frente a un gato güiña, el felino más pequeño de América, en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía.

    Este felino silvestre habita principalmente en los bosques del Sur de Chile, especialmente en zonas con alta vegetación y si bien puede acercarse a zonas más rurales, como ocurrió en este caso, su comportamiento es principalmente evasivo.

    “Lo más probable es que habían otros más porque era una cría”, escribió Moíses alcomparrtir el video. Además explicó que su familia, quienes viven ahí, nunca habían visto un animal de esta especie en la zona, solamente habían avistado pumas.

    Más sobre:Gato GuiñaFaunaFauna chilenaSur de ChileNaturalezaFelino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt
    Chile

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista

    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024
    Mundo

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Estados Unidos confirma abordaje del barco ‘Verónica III’ en aguas del Índico tras una persecución desde el Caribe

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York