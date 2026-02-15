Hombre registró inusual encuentro con gato güiña en el Sur de Chile

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un hombre se encuentra frente a un gato güiña, el felino más pequeño de América, en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía.

Este felino silvestre habita principalmente en los bosques del Sur de Chile, especialmente en zonas con alta vegetación y si bien puede acercarse a zonas más rurales, como ocurrió en este caso, su comportamiento es principalmente evasivo.

“Lo más probable es que habían otros más porque era una cría”, escribió Moíses alcomparrtir el video. Además explicó que su familia, quienes viven ahí, nunca habían visto un animal de esta especie en la zona, solamente habían avistado pumas.