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    Hombre salta desnudo desde el puente de Brooklyn a 85 metros de altura: sobrevivió de milagro

    El incidente quedó registrado por los testigos que estaban en el lugar, quienes describieron que el sujeto estaba “fuera de sí”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la tarde de este domingo, cerca de las 14:30 horas, un hombre desnudo saltó desde lo más alto del puente Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos.

    Según información entregada por el periódico local New York Post, el sujeto escaló la torre norte, desplegó la bandera de Kazajistán y se arrojó al East River.

    ¿Lo milagroso? Sobrevivió a la caída.

    De acuerdo con la policía de Nueva York, el sujeto fue identificado como Galymzhan Abaildayev, y fue rescatado rápidamente de las aguas del East River para luego trasladarlo hasta un hospital, donde quedó internado en condición estable.

    Sin embargo, fue acusado de imprudencia temeraria, realizar grafitis, exhibicionismo público, allanamiento de morada y alteración del orden público.

    Más sobre:ViralesMundoEE.UU.Nueva YorkPuente de Brooklyn

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