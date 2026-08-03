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Radar LT | Escuela Mujeres Tecno-Creativas busca formar a mujeres en el uso de tecnologías
En el capítulo de hoy conversaremos con Rosa Angelini, directora de esta escuela que acerca la IA y otras tecnologías a mujeres, para que puedan tener todo tipo de herramientas para sus trabajos.
Por
Paula Morales
3 AGOSTO 2026
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