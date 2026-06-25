Ignacio Briones: “La megarreforma no es suficiente para volver a crecer al 4%”
El ex ministro de Hacienda y actual profesor de la UAI, señala que si bien la megarreforma que impulsa el Gobierno es fundamental, no es suficiente por sí sola para que Chile vuelva la crecer a tasas del 4%. Para lograrlo, Briones advierte que se requiere avanzar en temas como la flexibilidad del mercado laboral, eficiencia y tamaño del Estado, entre otras cosas.
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