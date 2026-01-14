Imágenes sensibles: policía dispara en el rostro a joven en protesta contra agentes del ICE

Tras una semana de la muerte de Renee Good tras un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, se ha reportado una ola de manifestaciones en contra de la política migratoria de EE. UU.

En medio de estas protestas, Kaden Rummler, de 21 años, recibió un disparo en su rostro de un proyectil de munición no letal en manos de un agente federal.

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian el hecho violentó que, según han comunicado sus familiares, dejó al joven con ceguera definitiva en el ojo afectado y fracturas en el cráneo.