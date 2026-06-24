Imágenes sensibles: sujeto agredió sin ninguna provocación a adulta mayor en Puente Alto
El hombre fue detenido por Carabineros, pero a las horas quedó en libertad.
Una mujer de más de 70 años fue víctima de una violenta agresión en plena vía pública en la comuna de Puente Alto.
El incidente fue dado a conocer a través de redes sociales, donde vecinos compartieron registros y alertaron sobre la agresión.
El video muestra cómo el sujeto agrede a la víctima y además le lanza un cartel de un negocio.
La adulta mayor relató al matinal Buenos Días a Todos las consecuencias físicas del ataque y aseguró que no conocía al agresor.
Además realizó la denuncia correspondiente y el responsable fue detenido por Carabineros. sIn embargo, quedó en libertad.
Frente a la situación, el alcalde de la comuna, Matías Toledo, visitó a la afectada y anunció apoyo sicológico, y asistencia social y jurídica para ayudarla a enfrentar el proceso.
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