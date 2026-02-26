Impactante video: Captan el momento exacto en que dos autos caen en un socavón en EE.UU
Un impactante registro de una cámara de seguridad muestra el momento en que la tierra se abre inesperadamente provocando que dos automóviles terminen en un socavón en una carretera en Nebraska, Estados Unidos.
En las imágenes difundidas, se observan a dos autos cuando detenidos frente al semáforo, cuando el terreno cede y los dos vehículos caen al interior del derrumbe.
Los transeúntes que vieron esta escena, se acercaron a ayudar a las personas que quedaron atrapadas al interior de los automóviles, quienes lograron salir sin lesiones.
