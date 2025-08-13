Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

El usuario de Instagram @mas_que_un_guia_bolivia, subió a su cuenta el espectacular momento en que este ejemplar es captado mostrando su gran capacidad de caza.

El felino, también conocido como “gato fantasma”, por lo raro que es captarlo en su entorno natural, fue clasificado como un especie en peligro de extinción por la UICN, ya que enfrenta amenazas como la pérdida de su hábitat, producto de la actividad de la minería y la caza furtiva.

El gato andino, habita en áreas áridas de gran altitud en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.