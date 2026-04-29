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    Más allá de los años, Capítulo 4: La importancia de reconciliarse con la propia historia

    En este nuevo episodio Rosita Kornfeld conversa con la psicóloga clínica Daniela Thumala, quien analiza la importancia de prepararnos para el envejecimiento desde temprana edad, con el fin de reducir los prejuicios y estigmas asociados a esta etapa de la vida.

     

    ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la vejez? ¿Y por qué nos aferramos tanto a la juventud?

    La psicóloga clínica Daniela Thumala, quien ha dedicado parte de su carrera a la investigación en el campo del envejecimiento, dice que el problema radica en que esta etapa de la vida “está muy ‘biologizada’, muy asociada a lo físico y a la salud”.

    De hecho, hasta hace un tiempo, se hablaba del envejecimiento como una enfermedad, afirma la especialista, invitada al cuarto episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

    Detrás del envejecimiento hay estigmas –dolor, enfermedad, deterioro, pérdida de la independencia, cercanía a la muerte– y el prejuicio de que quienes llegan a esta edad tienen varias limitaciones.

    A esta percepción se le llama “edadismo”, y la mejor forma de derribarlo es el contacto entre generaciones, porque “cuando se le pregunta a la población si cree que las personas mayores pueden valerse por sí mismas, la mayoría dice que no, siendo que la evidencia muestra que un 80% de este grupo es autónomo”, cuenta Daniela Thumala.

    También, advierte, existe el “autoedadismo”: la percepción de que uno, después de cierta etapa vital, ya no puede postular a ciertos trabajos, o estudiar una nueva carrera, cuando la sociedad actual cada día nos demuestra que no hay edad para empezar de cero.

    “Así como se habla de perspectiva de género, deberíamos hablar también de perspectiva de longevidad”, advierte Daniela Thumala. ¿La razón? Vamos a vivir muchos años y debiéramos, desde la infancia, prepararnos para enfrentar de manera más plena cada período de nuestra existencia. Especialmente el envejecimiento, que si bien puede venir acompañado de ciertas dolencias o enfermedades, también nos encuentra en un momento de mayor madurez, tolerancia y sabiduría, lo que puede ser fuente de grandes satisfacciones.

    No nos preparamos para el envejecimiento, cuando la autonomía que tengamos en esa etapa depende de cómo nos cuidemos”, dice Daniela Thumala en esta nueva conversación sobre envejecimiento activo, que te invitamos a revivir en este video y en el canal de YouTube de Caja Los Andes y en el de La Tercera.

    Lee también:

    Más sobre:Más allá de los añosPresentado por Caja Los Andesbranded_pulso

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