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    “Más allá de los años”, capítulo 2: ¿Cómo redefinir nuestro propósito después de los 45?

    En esta segunda entrega, Rosita Kornfeld conversa con Carlos Román, director ejecutivo y cofundador de SeniorLab UC. Especialista en estrategias de innovación con impacto, sobre la importancia de encontrar una "razón de ser" que motive a vivir con independencia y autonomía la vejez.

     

    Hoy en Chile viven 3,8 millones de personas mayores de 60 años. Un grupo que equivale al 19,2% de la población nacional y que es mayor al de chilenos entre 1 y 15 años.

    El país envejece demográficamente, en una tendencia que se repite en gran parte de los países desarrollados. La pregunta es: ¿estamos preparados para que ese envejecimiento sea activo, autónomo y en plenitud?

    Esa es la pregunta que Rosita Kornfeld, conductora de “Más allá de los años”, se hace al comienzo del segundo capítulo de este videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos que la analizan desde la perspectiva laboral, económica, social y psicológica, entre otras aristas.

    En este nuevo episodio el tema central es el propósito, una palabra que tiene varios sentidos; entre ellos, lo que constituye nuestra razón de ser.

    Para Carlos Román, director ejecutivo de SeniorLab e invitado de este capítulo, “todo momento es un buen momento para definir o redefinir nuestro propósito. En talleres me ha tocado conversar con varias personas mayores de 70 años que se dan cuenta de que quieren reenfocarse en lo que quieren hacer ahora”, cuenta.

    Tener un propósito a los 75, 80 años es clave, dice el especialista, para tener no sólo una mejor calidad de vida, sino también una mayor autonomía. Y ese propósito no necesariamente tiene que ser ambicioso o sólo ligado a algún proyecto personal, como quizá lo fue durante la juventud.

    Si en los 20 o los 30 esa razón de ser está más alineada a lo profesional, cuando envejecemos tiene más que ver con la construcción de vínculos: con quién o quiénes queremos pasar el resto de nuestras vidas.

    “En muchas personas, durante la segunda etapa de vida, surge la pregunta acerca de cuál va a ser su legado”, dice Carlos Román en esta nueva conversación sobre envejecimiento activo, que te invitamos a revivir en este video y también en los canales de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera.

    Más sobre:Más allá de los añosPresentado por Caja Los Andesbranded_pulso

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