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    Más allá de los años, Capítulo 3: El antídoto real contra el aislamiento (y no es lo que imaginas)

    En este tercer episodio, Camila Quinteros conversa con Consuelo Moreno, gerente general de Cenpar (Centro del Parkinson) y exdirectora ejecutiva de Fundación Grandes, quien analiza distintas estrategias para que las personas mayores sean visibilizadas como figuras relevantes de la sociedad civil.

     

    Según la última Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social, realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), un 45% de los consultados considera que las personas mayores están muy marginadas de la sociedad, y un 84% cree que están “algo excluidas”.

    En resumen, la mayoría percibe que este segmento etario tiene nula o poca participación social.

    “En el ámbito laboral, sí, es cierto”, dice Consuelo Moreno, gerente general de Cenpar (Centro del Parkinson), exdirectora ejecutiva de Fundación Grandes y protagonista del tercer capítulo de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

    “Más de la mitad de las empresas no contrataron a nadie mayor de 55 años el año pasado”, agrega Moreno. Sin embargo, dice, existe una imagen errada sobre la participación de personas mayores en otras áreas, donde sí son muy activas: clubes, iglesia y cuidado familiar, por nombrar algunas instancias.

    ¿Por qué existe, entonces, esta percepción de exclusión social en la vejez? Las razones son varias, pero las más importantes son, por un lado, la brecha digital que existe en este segmento, que los deja fuera de representación en una gran parte de actividades que se realizan a través de internet. Esto plantea un primer desafío, que es incentivar –y lograr– que las personas mayores se suban al carro de la tecnología.

    Una segunda razón es el temor que muchos y muchas sienten de ser parte de organizaciones donde hay otras generaciones. El desafío, aquí, implica alentarlos a hacer cosas distintas en un marco de entusiasmo y respeto.

    “Si creemos que la participación de las personas mayores es tan baja estamos perdiendo mucho valor y mucho talento, y no podemos darnos el lujo de perder eso en un país envejecido como Chile”, dice Consuelo Moreno en esta nueva conversación sobre envejecimiento activo, que te invitamos a revivir en el siguiente video y también en los canales de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera.

    Más sobre:Más allá de los añosPresentado por Caja Los Andesbranded_pulso

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