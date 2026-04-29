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    Nuevo Volkswagen ID. Polo: el ícono compacto entra a la era eléctrica con más autonomía y tecnología

    El modelo busca redefinir el segmento con hasta 454 km de autonomía, mayor espacio interior y tecnologías propias de segmentos superiores.

     

    Uno de sus modelos más emblemáticos de Volkswagen inicia una nueva etapa. La marca alemana presentó la versión completamente eléctrica del ID. Polo, con la que espera continuar un legado que ostenta más de 20 millones de unidades vendidas.

    El flamante modelo se presenta con tres niveles de potencia -85 kW, 99 kW y 155 kW- y dos configuraciones de batería. Las variantes de entrada utilizan una batería LFP de 37 kWh, que permite autonomías de hasta 329 km y cargas rápidas del 10 al 80% en aproximadamente 23 minutos. En tanto, la más potente incorpora una batería NMC de 52 kWh, alcanzando hasta 454 km de autonomía y tiempos de carga similares, posicionándolo como uno de los referentes en eficiencia dentro de su categoría.

    Volkswagen AG

    Uno de los avances más relevantes está en su arquitectura de tracción delantera basada en la plataforma MEB+, que optimiza el espacio interior. Con 4,05 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,6 metros, el modelo ofrece un habitáculo amplio para cinco pasajeros y un maletero de hasta 441 litros, ampliable a 1.240 litros, superando incluso a modelos de mayor tamaño.

    En diseño, el ID. Polo adopta el nuevo lenguaje “Pure Positive”, con líneas limpias y proporciones equilibradas que refuerzan su identidad moderna. Elementos como el pilar C inspirado en el primer Golf y una firma lumínica distintiva consolidan su carácter tecnológico.

    Volkswagen AG

    El interior apuesta por una experiencia digital e intuitiva. Incorpora un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla central de 13 pulgadas con el sistema Innovision, complementados por controles físicos para facilitar su uso. Además, introduce funciones como la conducción con un solo pedal y un sistema de infoentretenimiento con gráficos avanzados y opciones de personalización.

    En seguridad y asistencia, el modelo integra sistemas de última generación, destacando el Connected Travel Assist, que incluye reconocimiento automático de semáforos, una función inédita en este segmento. A esto se suman asistentes de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y múltiples ayudas a la conducción.

    Volkswagen AG

    El ID. Polo también incorpora soluciones prácticas como la capacidad de suministrar energía a dispositivos externos de hasta 3,6 kW, convirtiéndose en una fuente de energía móvil para actividades al aire libre.

    Volkswagen electrifica uno de sus modelos más exitosos con el fin de acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio, con un producto que ofrece autonomía, tecnología y versatilidad en un formato compacto. Tiene una larga historia en la que afirmarse y también defender.

    El vehículo ya está disponible para preventa en Alemania, con precios que van desde los $26 millones a los $35 millones.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenID. PoloHatchbackVehículos eléctricosElectromovilidad

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