Jara arremete contra Kast previo al debate: “Si el candidato me falta el respeto, no lo voy a admitir”
“Si se lo falta a una candidata a la presidencia, qué queda para otra mujer”, argumentó la candidata tras ser consultada por su estrategia.
Tras una reunión con dirigentes de empresas y cooperativas, la candidata presidencial fue consultada por su estrategia y si mantendría un “tono confrontacional” en el debate presidencial Archi -que se desarrollará este miércoles 3 de diciembre a las 8:00- a lo que contestó tajante que no admitiría “faltas de respeto”.
