VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Jara arremete contra Kast previo al debate: “Si el candidato me falta el respeto, no lo voy a admitir”

    “Si se lo falta a una candidata a la presidencia, qué queda para otra mujer”, argumentó la candidata tras ser consultada por su estrategia.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras una reunión con dirigentes de empresas y cooperativas, la candidata presidencial fue consultada por su estrategia y si mantendría un “tono confrontacional” en el debate presidencial Archi -que se desarrollará este miércoles 3 de diciembre a las 8:00- a lo que contestó tajante que no admitiría “faltas de respeto”.

    Más sobre:NacionalPolíticaDebate ArchiJosé Antonio KastJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile Vamos empieza a preparar nombres para un eventual gobierno de José Antonio Kast

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 1 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación
    Chile

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer
    Negocios

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    “Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

    Tribunal declara la quiebra de Sartor AGF y su controlador presenta querella por estafa contra interventor

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas
    Tendencias

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”

    Un poquito de humo: la controvertida conducta en la que pillaron a Gustavo Costas en los penales entre Racing y Tigre

    Con Ortiz apostando a su renovación: la combinación de resultados que necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”
    Cultura y entretención

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Casanova celebrará los 21 años de su primer disco en Sala Master

    Julio Anderson, el médico y Jaiva “por accidente” que tocó en El Indio, el disco esencial que cumple 50 años

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Venezuela autoriza la reanudación de los vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos

    EE.UU. libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón