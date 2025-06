Jefa de diputados PC acusa a Tohá de “anticomunismo” y dice que Jadue “puede jugar un rol fundamental” en comando de Jara

“Como hoy día nuestra candidata está como la más posible triunfadora de estas primarias, empieza un cuestionamiento poco leal y que tiene mucha carga anticomunista”.

De esa forma Lorena Pizarro, jefa de bancada de los diputados comunistas, criticó el tono que ha adquirido el debate en el contexto de las primarias oficialistas. Específicamente, por el alza que ha tenido la abanderada del PC, Jeannette Jara, en los sondeos.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la parlamentaria fue consultada a qué considera “anticomunismo”. “Cuando la candidata Carolina Tohá habla que el Partido Comunista no tendría que ser parte de un futuro gobierno”, respondió.

Esto, en referencia a que el miércoles la ex jefa de gabinete dijo que “no es partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país”.

“Eso viene acompañado de otras cosas, no es solo eso. ¿Por qué nosotros no podríamos (ser gobierno)?, ¿por qué no podríamos ser parte de un gobierno?“, cuestionó la parlamentaria, agregando que “al Partido Comunista se le acusa de una serie de cosas que no son verdad” cuando “hemos sido muy leales cuando hemos sido parte de los gobiernos”.

“Creo que si hay primarias es porque tenemos ideas distintas que hay que hacerlas notar”, afirmó, pero matizó diciendo que “si hay primarias es porque tenemos propuestas que no deben ser tan antagónicas”.

Presencia de Jadue en el comando

Consultada por el portazo que dio Jara al arribo de Daniel Jadue a su comando, tras el cambio de sus medidas cautelares, Pizarro planteó: “Yo espero que no sea eso, ella dijo que es porque queda una semana, cosa que es verdad y porque los equipos están funcionando”.

En esa línea, dijo que “no tiene la menor duda” que el exalcalde de Recoleta hará campaña por Jeannette Jara.

“Es una fuerza dentro del partido” y “tiene mucha credibilidad y respeto al igual que Jeannette (Jara)”, agregó la parlamentaria sobre el ex jefe comunal.

Por lo mismo, llamó a que Jadue participe del comando en el futuro.

“Colectivamente del partido vamos a resolver cómo se reconforma, ya en una presencia final en la papeleta, con un comando en el que no me cabe duda que Daniel (Jadue) puede jugar un rol fundamental”.

Caricaturas

En ese contexto, Pizarro acusó que al Partido Comunista se le adjudican distintas “caricaturas”.

“Es una caricatura decirnos que porque tenemos una opinión distinta de otros países en el exterior... nosotros no vamos a construir eso acá”, planteó.

“¿Por qué tendría que ser más competitiva Carolina Tohá que una candidata del Partido Comunista salvo que nos traguemos el cuento o impulsemos el cuento, mira como lo voy a caricaturizar, que los comunistas ‘nos comemos las guaguas’“.