Kast aborda controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”
Desde la OPE el presidente electo José Antonio Kast se refirió brevemente a le tensión del gobierno con Estados Unidos. "Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona a tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, afirmó.
