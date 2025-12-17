Kast ratifica que vivirá en La Moneda junto a su esposa: “Somos personas austeras”
El Presidente electo, José Antonio Kast, ratificó este miércoles que vivirá junto a su esposa, María Pía Adriasola, en el palacio de Gobierno a partir del próximo 11 de marzo.
La aclaración la realizó desde San Miguel, luego de haber compartido un desayuno con vecinos de la comuna.
“Vamos a vivir en La Moneda, somos personas austeras y vamos a comer lo mismo que está en el casino y es lo mismo que le vamos a decir a las personas en todo el sistema público”, sentenció.
