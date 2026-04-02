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    Política

    Senador Javier Macaya tras fallida detención de Galvarino Apablaza en Argentina: “Es extraño y doloroso”

    En la ocasión, el senador además sostuvo que "fue muy público todo lo de Galvarino Apablaza, siempre, y particularmente la decisión de empujar la salida rápida".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El senador de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la situación de Galvarino Apablaza, quien no fue encontrado en su residencia en Argentina, luego de haberse emitido una orden de detención en su contra.

    “Es extraño y es doloroso”, sostuvo el senador, apuntando a la vez que “uno ve en esto una serie de malas coincidencias”, haciendo mención a las declaraciones del senador Daniel Núñez (PC), que sostuvo que se trataba de una persecución política, y la reciente visita de Jeannette Jara a Cristina Fernández.

    “Una coincidencia mala, extraña también, anduvo en Argentina Jeannette Jara visitando a Cristina Kirchner, yo no estoy diciendo que con esto haya, haya significado alguna alerta diferente, pero fue muy público todo lo de Galvarino Apablaza, siempre, y particularmente la decisión de empujar la salida rápida”, agregó.

    Es así como el senador además agregó que “yo espero que la justicia Argentina, así como entendíamos, había estado colaborando en el último tiempo, pueda hacer todos los esfuerzos para encontrar a Galvarino Apablaza y hacer justicia en este caso”.

    Cuestionamientos al Gobierno

    En la ocasión, el senador además se refirió a los cuestionamientos que han surgido al Gobierno tras sus primeras semanas señalando que “lo que más me preocupa y lo quiero decir como mensaje a mi propio sector, es ver a algunos desde mi vereda, desde la derecha tirando palos al Gobierno, criticando el tono de la vocera, criticando al ministro Quiroz por sus medidas”.

    “Son comentarios que en estos primeros días obviamente generan ruido, son noticias y debilitan al gobierno”, expresó el senador, añadiendo que quienes critican desde el sector, "tienen que entender que gobernar no es opinar desde la comodidad, tiene que ver con tomar medidas que han sido duras para Chile, pero que han demostrado".

    En la misma línea cuestionó a la oposición señalando que “para la izquierda nunca va a ser suficiente”, enfatizando que “para parte de una izquierda que busca desestabilizar, así como lo hicieron con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, estoy apuntando específicamente al Partido Comunista, para ellos nunca va a ser suficiente”,

    Más sobre:Javier MacayaGalvarino ApablazaArgentina

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