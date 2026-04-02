BMW iX3 se corona como el mejor auto del mundo en los World Car Awards 2026

La industria automotriz global tiene un nuevo referente. El BMW iX3 fue elegido como el World Car of the Year 2026, consolidándose como el mejor auto del mundo en la última edición de los World Car Awards, realizada en el Salón del Automóvil de Nueva York.

El modelo no solo obtuvo el premio principal, sino que también fue reconocido como el Mejor Vehículo Eléctrico del Año, reafirmando el protagonismo que han alcanzado los modelos cero emisiones en el escenario global.

Este reconocimiento marca un hito para BMW, que no obtenía este galardón desde 2006, cuando se impuso el 3-Series. El triunfo del iX3 valida la estrategia de la marca alemana en su nueva generación de vehículos eléctricos, enmarcada en su renovada visión tecnológica y de diseño.

Los World Car Awards son considerados uno de los premios más importantes de la industria, con un jurado compuesto por 98 periodistas especializados de 33 países, entre ellos los chilenos Marcelo Palomino (Autocosmos) y Gabriel Baeza (RutaMotor), quienes evalúan los modelos a lo largo del año en distintas pruebas y condiciones reales de manejo.

El proceso de selección incluye test drive globales y evaluaciones comparativas, lo que permite determinar a los ganadores mediante votación secreta, auditada de forma independiente.

En esta edición, el podio del premio principal lo completaron el Hyundai Palisade y el Nissan Leaf, reflejando la diversidad de propuestas dentro de la industria actual, donde conviven SUV tradicionales y modelos eléctricos.

Además del galardón principal, la ceremonia reconoció a otros modelos destacados en distintas categorías. El Hyundai Ioniq 6 N fue elegido como el mejor auto de desempeño, mientras que el Lucid Gravity se llevó el premio al mejor vehículo de lujo.

En tanto, el segmento urbano también tuvo protagonismo con la premiación del Firefly como mejor citycar, mostrando el creciente interés por soluciones de movilidad compactas y eficientes. El premio al mejor diseño recayó en el Mazda 6e/EZ-6.