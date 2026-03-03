Kast tras fallida reunión con Boric: “Le ponemos término al proceso de traspaso”

Tras una serie de declaraciones del gobierno, el presidente electo, José Antonio Kast, entregó su versión respecto a la fallida reunión con el mandatario Gabriel Boric.

En esta instancia abordó el conflicto en torno al proyecto del cable submarino chino y reconoció la llamada ocurrida el 18 de febrero, días antes de que se conociera públicamente las medidas adoptadas por Estados Unidos contra los funcionarios del gobierno.

Según sus declaraciones, “la suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo toda las facilidades nuestras para recibir la información a disposición de los ministros entrantes, que no están en funciones”.

“Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, finalizó.