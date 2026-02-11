SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    La ciencia tiene nombre de mujer: tres chilenas que han liderado grandes hitos científicos

    En la actualidad aún existen brechas de género en el mundo de la ciencia. Según datos recientes, en el ámbito de la investigación solo una de cada tres personas son mujeres. Es por esto que en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, destacamos a tres chilenas que han logrado importantes hitos científicos: Carla Cornil Baïoto, Paula Sánchez y Paola Peña. Para conocer más detalles dale play al video.

    Por 
    Catalina Bórquez

    En Chile, según las últimas estadísticas entregadas por la Subsecretaría de Educación Superior, una de cada cuatro matrículas en carreras STEM corresponde a mujeres, y en el primer año, solo un 19% de las estudiantes elige áreas relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, frente al 81% de hombres. Además, respecto a quienes se dedican a la investigación en el país, de cada tres solo uno es mujer.

    Es por esto que, cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una instancia para reconocer el rol fundamental que tienen las mujeres en esta área.

    A pesar de ser minoría, algunos de los últimos hitos científicos fueron liderados por tres mujeres chilenas.

    Carla Cornil Baïoto, es una joven estudiante de Doctorado de astrofísica de la Universidad de Valparaíso, quien fue seleccionada por el North American ALMA Science Center como embajadora ALMA 2026, convirtiéndose en la primera chilena en asumir este rol.

    Asimismo, la astrónoma Paula Sánchez que trabaja para el Observatorio Europeo Austral (ESO) en Alemania, lideró una investigación que logró captar un fenómeno casi imperceptible en el Universo: el inicio de la actividad de un agujero negro en tiempo real.

    Por último, uno de los más recientes hitos científicos fue protagonizado por Paola Peña, geóloga del Servicio Nacional de Geología y Minería que se convirtió en la primera mujer representante del Estado en descender 7.770 metros en la Fosa de Atacama.

    Estos grandes avances científicos liderados por mujeres muestran los grandes avances que se han logrado en el área a pesar de las desigualdades que aún existen y demuestran la importancia que tiene su participación para la ciencia nacional e internacional.

    Más sobre:MujeresCienciaHitos científicosAvancesMujeres destacadasDía de la mujer y la niña en la ciencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parrilla lista: así lucen todos los autos de la Fórmula Uno 2026

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país
    Chile

    Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado en Quinta Normal: sujetos dispararon en reiteradas ocasiones en su contra

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida
    Negocios

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencias

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder
    El Deportivo

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna
    Cultura y entretención

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz
    Mundo

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl