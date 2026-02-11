La ciencia tiene nombre de mujer: tres chilenas que han liderado grandes hitos científicos

En Chile, según las últimas estadísticas entregadas por la Subsecretaría de Educación Superior, una de cada cuatro matrículas en carreras STEM corresponde a mujeres, y en el primer año, solo un 19% de las estudiantes elige áreas relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, frente al 81% de hombres. Además, respecto a quienes se dedican a la investigación en el país, de cada tres solo uno es mujer.

Es por esto que, cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una instancia para reconocer el rol fundamental que tienen las mujeres en esta área.

A pesar de ser minoría, algunos de los últimos hitos científicos fueron liderados por tres mujeres chilenas.

Carla Cornil Baïoto, es una joven estudiante de Doctorado de astrofísica de la Universidad de Valparaíso, quien fue seleccionada por el North American ALMA Science Center como embajadora ALMA 2026, convirtiéndose en la primera chilena en asumir este rol.

Asimismo, la astrónoma Paula Sánchez que trabaja para el Observatorio Europeo Austral (ESO) en Alemania, lideró una investigación que logró captar un fenómeno casi imperceptible en el Universo: el inicio de la actividad de un agujero negro en tiempo real.

Por último, uno de los más recientes hitos científicos fue protagonizado por Paola Peña, geóloga del Servicio Nacional de Geología y Minería que se convirtió en la primera mujer representante del Estado en descender 7.770 metros en la Fosa de Atacama.

Estos grandes avances científicos liderados por mujeres muestran los grandes avances que se han logrado en el área a pesar de las desigualdades que aún existen y demuestran la importancia que tiene su participación para la ciencia nacional e internacional.