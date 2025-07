La historia del “ladrón respetuoso”: atrapan a delincuente que se hizo viral por asaltar con “buenos modales”

Así lo informó el medio digital argentino El Perfil, asegurando que el asaltante fue detenido luego del video viral que lo muestra en un local de ropa interior del barrio de Villa Crespo en Buenos Aires, el pasado 17 de julio.

“A ver si en una de esas tenemos suerte”, se alcanza es escuchar al hombre de 38 años luego de ingresar al lugar, y comunicarle a la vendedora que iba a cometer un asalto: “Hola, con todo respeto, vengo a robar“, le dijo con toda calma el delincuente.

Tras su particular presentación, prosiguió diciendo: “Haz de cuenta que está todo bien y no te va a pasar nada, ¿Estamos? No salgas por nada porque va a ser peor. Metete en el fondo”.

Mientras intentaba mantener la situación bajo control, “El ladrón respetuoso” le hizo una seña a la vendedora, tratando de decirle que llevaba un arma bajo la chaqueta.

Luego de asaltar el local, se informó que el hombre logró sacar de la caja registradora, 150.000 pesos argentinos y el smartphone de la vendedora.

Tras el atraco, el dueño del local señaló “Me sorprendió muchísimo la tranquilidad de la persona, no estaba nervioso. Es como si tuviera un posgrado en eso”, según publicó el medio argentino.

Dos días después del asalto, la policía logró detenerlo gracias a la denuncia realizada por un adolescente de 16 años, a quien Estigarribia también lo saltó y le robó su teléfono.

Usando la geolocalización del artefacto, la policía logró dar con el delincuente y dejarlo a disposición de la justicia.