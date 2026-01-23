La oleada de conciertos que serán un panorama musical imperdible para este verano
The Hives, Mr. Bungle, My Chemical Romance, Pet Shop Boys, son solo algunas de las bandas internacionales que visitarán nuestro país este verano. Además, se suman Surfestival que contará con la presencia de los californianos The Alive y los nacionales Los Tetas. Por otra parte, Los Bunkers presentarán su acústico en el Arena Monticello y serán Headliner en Lollapalooza.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.