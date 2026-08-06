La ropa sucia se lava en público

El delegado presidencial de la RM, German Codina, plantea que el gobierno debe cambiar el protocolo para los exámenes, que cree más en el resultado que entregó la Universidad Católica sobre el exsubsecretario y que él no se sentiría confiado de hacerse un test de droga en el laboratorio que actualmente hace el procedimiento.

Además, aborda su enfrentamiento con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Lo acusa de montaje.

El abogado constitucionalista y académico de la UPD, Javier Couso, en tanto, analiza el requerimiento presentado por la oposición al Tribunal Constitucional para impugnar megarreforma y las iniciativas en materia de seguridad del gobierno.