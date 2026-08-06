SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    La ropa sucia se lava en público

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan los coletazos que dejó para el gobierno la decisión de remover a Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda tras dar positivo a test de droga.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El delegado presidencial de la RM, German Codina, plantea que el gobierno debe cambiar el protocolo para los exámenes, que cree más en el resultado que entregó la Universidad Católica sobre el exsubsecretario y que él no se sentiría confiado de hacerse un test de droga en el laboratorio que actualmente hace el procedimiento.

    Además, aborda su enfrentamiento con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Lo acusa de montaje.

    El abogado constitucionalista y académico de la UPD, Javier Couso, en tanto, analiza el requerimiento presentado por la oposición al Tribunal Constitucional para impugnar megarreforma y las iniciativas en materia de seguridad del gobierno.

    Más sobre:VideopodcastCómo te lo explicoPolíticaNacionalPuente AltoMatías ToledoGermán Codina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pavez atiende inquietud de exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que el gobierno “está siendo muy audaz”

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Música en vivo, talleres y cuentos: los panoramas gratuitos en Santiago para celebrar el Día del Niño

    Música en vivo, talleres y cuentos: los panoramas gratuitos en Santiago para celebrar el Día del Niño

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma
    Chile

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio
    Negocios

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”
    Mundo

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela