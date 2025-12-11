VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Las palabras de María Corina Machado tras su arribo a Noruega

    Luego que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz y la representara en la ceremonia en Oslo, Machado habló por primera vez en público tras haber dejado la clandestinidad y salir de Venezuela.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Machadopremio nobelMaría Corina MachadoOsloNoruega

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    McLaren 750S: de superdeportivo a pieza de arte

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG
    Chile

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales
    Negocios

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Quién es Henrique Braun, el formado en Brasil y próximo hombre fuerte de Coca-Cola Company

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)
    Tendencias

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años
    Cultura y entretención

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio