Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Match Electoral
Opens in new window
CERRAR
VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
VOTA INFORMADO por $1100
INGRESAR
Videos
Las palabras de María Corina Machado tras su arribo a Noruega
Luego que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz y la representara en la ceremonia en Oslo, Machado habló por primera vez en público tras haber dejado la clandestinidad y salir de Venezuela.
Por
Pablo Gándara
11 DICIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Machado
premio nobel
María Corina Machado
Oslo
Noruega
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 3 min
“Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG
hace 9 min
Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”
hace 10 min
McLaren 750S: de superdeportivo a pieza de arte
hace 23 min
Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades
hace 26 min
CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales
hace 37 min
Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década
Servicios
Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario
Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta
Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile
“Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG
Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”
Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades
Negocios
CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales
Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década
Quién es Henrique Braun, el formado en Brasil y próximo hombre fuerte de Coca-Cola Company
Tendencias
Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)
Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump
Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela
El Deportivo
¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA
Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores
Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA
Finde
El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
Cultura y entretención
Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años
El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron
La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico
Mundo
María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”
Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas
La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial
Paula
Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística
Ser delgada no me protegió del escrutinio
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.