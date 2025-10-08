Lo que tienes que saber: así avanza el plan de paz para Gaza a dos años del estallido del conflicto
El martes se cumplieron dos años de los ataques del grupo islamista Hamas contra Israel, que motivó la inmediata -y prolongada- respuesta de Tel Aviv contra Gaza. En Desde la Redacción analizamos con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, qué tan factible es que termine el conflicto en la Franja, que ha dejado a más de 67 mil víctimas, según Naciones Unidas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.