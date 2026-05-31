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    Marcelo Bielsa debuta como “actor” en el spot de la selección uruguaya para el Mundial 2026

    El exentrenador de la Roja y actual técnico de la selección uruguaya, fue el gran protagonista del videoclip que publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol, para confirmar a los futbolistas citados a la gran fiesta mundialera.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    El cierre del videoclip incendió las redes tras mostrar a Bielsa en un bicicleta por un camino de tierra después de haber repartido algunos periódicos en los que aparecen los nombres de los futbolistas elegidos para representar a la Celeste.

    Al final del video, la cámara fija un primer plano con el técnico argentino, quien asiente con la cabeza tras el último nombre de la convocatoria. “26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste”, Dice el eslogan.

    Más sobre:ViralesMundial de fútbolMarcelo Bielsa

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