    Migrantes burlan seguridad y logran cruzar la frontera desde Chile a Perú

    Registros difundidos en redes sociales muestran a decenas de migrantes cruzando hacia Perú desde Chile en el complejo fronterizo Chacalluta.

    Por 
    Paula Morales
     
    Alonso Vatel

    El hecho sucedió días después que el gobierno del país vecino desplegara a fuerzas militares en las provincias limítrofes ante el temor de la llegada de migrantes en condición irregular.

    Según los antecedentes que se manejan los migrantes ya habrían sido reconducidos de vuelta a Chile por las autoridades peruanas.

