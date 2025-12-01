Migrantes burlan seguridad y logran cruzar la frontera desde Chile a Perú
Registros difundidos en redes sociales muestran a decenas de migrantes cruzando hacia Perú desde Chile en el complejo fronterizo Chacalluta.
El hecho sucedió días después que el gobierno del país vecino desplegara a fuerzas militares en las provincias limítrofes ante el temor de la llegada de migrantes en condición irregular.
Según los antecedentes que se manejan los migrantes ya habrían sido reconducidos de vuelta a Chile por las autoridades peruanas.
