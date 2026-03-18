Ministra de la mujer anuncia primera querella de oficio tras femicidio en Paine

El caso ha generado conmoción durante las últimas horas en la Región Metropolitana, crimen que derivó en la detención de la expareja de la víctima -un hombre de 45 años- y otro sujeto (en calidad de cómplice).

La joven fue identificada como Ester Elena Bustos, y el acusado como autor del asesinato, Rodrigo Morales.

El sujeto fue aprehendido por Carabineros en la vía pública junto al otro detenido. Este último portaba un arma blanca, que podría haber sido utilizada en el ataque.