Ministro Quiroz detalla compromisos asumidos en el Congreso por plan para contener el alza de combustibles
Tras comunicar las medidas que adoptará el gobierno para amortiguar las históricas alzas de las bencinas y el diésel, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acudió al Congreso para exponer ante los parlamentarios el plan de emergencia del ejecutivo, lugar donde explicó las medidas y además rechazó la calificación de "Estado quebrado" impulsada por el Gobierno.
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