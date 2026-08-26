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    Money Talks | Casillero del Diablo: claves de la marca chilena más poderosa en el mundo

    Conversamos con Sebastián Aguirre, gerente de marketing global de Casillero del Diablo, respecto a cómo la marca se ha convertido en una de la más reconocida de Chile en el mundo, y que acaba de contratar a Orlando Bloom como su nuevo embajador. Con presencia en 130 países, fue reconocida por ser la segunda más poderosa de la industria del vino y también una de las más admiradas. En este capítulo analizamos las claves que permiten a una marca chilena alcanzar ese estatus.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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